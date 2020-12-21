21 декабря 2020 года

Закрепление участков для аквакультуры упорядочит регламент

Росрыболовство выпустило административный регламент, описывающий алгоритм заключения договора пользования рыбоводным участком. Документ предусматривает, какие требования ведомство и его теруправления должны соблюдать при оказании госуслуги.

Приказом от 16 октября 2020 г. № 543 Росрыболовство утвердило административный регламент по заключению договора пользования рыбоводным участком. Документ вступит в силу с 29 декабря.

Как сообщает корреспондент Fishnews, регламент определяет сроки и последовательность действий федерального агентства и его территориальных управлений по подготовке и заключению договоров пользования рыбоводными участками. Также устанавливается порядок взаимодействия между структурными подразделениями Росрыболовства, его теруправлениями и юрлицами, крестьянско-фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями в процессе заключения договоров.

Регламент распространяется в том числе на заключение договоров с некоммерческими рыбоводными хозяйствами, заключение договоров на новый срок без торгов с добросовестными предприятиями.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews