21 декабря 2020 года

ЕС рискует остаться без доступа к британской рыбе

Срок для заключения торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем по Brexit истекает, но стороны так и не договорились о взаимном доступе к рыбным ресурсам. В результате с 1 января европейские рыбаки могут остаться без британских квот.

Ежегодный доход от промысла британских рыбаков в своих водах составляет 850 млн евро, а европейских в той же акватории – 650 млн евро, пишет The Guardian. По его информации, последнее предложение ЕС заключалось в возврате Великобритании 25% квот или около 162,5 млн евро ежегодного дохода. Однако премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон отверг эту идею.

Председатель Европейского рыболовного альянса (European Fisheries Alliance) Жерар Ван Бальсфорт (Gerard van Balsfoort) заявил, что даже отвергнутый вариант привел бы к беспрецедентному удару по промысловому флоту Евросоюза. По данным The Guardian, в ЕС на 3,5 тыс. судов работает более чем 18 тыс. рыбаков, сообщает корреспондент Fishnews.

Хотя с 1 января воды Великобритании могут стать полностью закрытыми для европейских рыбаков, по мнению Жерара Ван Бальсфорта, лучше не иметь никакой сделки, чем заключить договор на ранее предложенных условиях.

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