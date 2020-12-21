21 декабря 2020 года

Когда рыба больше чем товар

Fishnews проанализировал, как за последние 20 лет эволюционировала логистика дальневосточной рыбы от рыбопромышленника до потребителя и какие требования предъявляют к рыбопродукции современные торговые компании.

Лет десять назад ФАС России по поручению первого вице-премьера Виктора Зубкова взялась проанализировать процесс формирования цен на рыбопродукцию. В итоге антимонопольное ведомство забуксовало на «этапе многочисленных посредников», где-то между производителями и розницей, назвав все это серой зоной, в которой происходит «таинственная миграция рыбы». Какую именно работу выполняют посредники, представители антимонопольного ведомства разглядеть тогда так и не смогли.

Наше расследование оказалось более продуктивным. Как выяснилось, в России за эти годы успел сформироваться уникальный опыт по выстраиванию логистики для доставки рыбы в любую точку страны и за ее пределы. Притом логистики прозрачной и гибкой. А уникален этот опыт потому, что создавался он без использования каких-либо готовых моделей – все с опорой лишь на российские реалии и человеческий опыт.

Настоящий обучающий курс по рыбной торговле XXI века нам организовали сотрудники компании «Нерей». За 20 лет она успела заработать имидж самой придирчивой к качеству – это подтверждают даже грузчики в порту, – а само имя стало узнаваемым брендом.

Классической торговлей работу «Нерея» назвать сложно. Каким бы очевидным на первый взгляд ни казался процесс покупки рыбы, даже для самих участников торговой сделки это товар с особым характером и подход к нему соответствующий.

Продукцию нужно не просто встретить в порту, сверить документы и переадресовать клиенту. Важно убедиться в том, что это именно та рыба и в том качестве, которое ожидают увидеть на другом конце страны. Что в пути она не превратится в «сорбет» и не затеряется на просторах необъятной. И вообще должна быть заинтересованность у участников сделки в том, чтобы покупатель с самого начала не ошибся с выбором продавца и товара, – это не только вопрос доверия или безопасности, но и залог укрепления связей между отраслью и рынком. Важность этого сегодня диктует не идеология, а реальная ситуация в экономике.

Поэтому принцип № 1, которому рекомендует следовать торговая компания «Нерей», – действовать в интересах клиента. Иными словами, предложить или найти то, что человеку действительно нужно, а не продать любой ценой то, что есть.

Из этого вытекают принципы № 2, 3 и 4, которые можно сформулировать просто: качество, красота и сроки. Кстати, в команде «Нерей» так и говорят: «мы «повернуты» на этих принципах». Но, выходит, не зря: такой подход помог выстроить структуру рыбной логистики, которая надежно работает и развивается.

И, наконец, принцип № 5, который, судя по всему, и придает стимул следовать всему вышеперечисленному, – это ответственность и гарантии, которые торговая компания дает своему партнеру.

О том, как единым слаженным механизмом работают торговый, аналитический, логистический отделы компании, а также об уникальной лаборатории и собственном автопарке «Нерея» читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

Фото предоставлены компанией «Нерей»