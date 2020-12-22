22 декабря 2020 года

Россия получила новых представителей для «рыбных» переговоров с Белоруссией

Изменен состав Российско-Белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Представителем РФ назначен замруководителя Росрыболовства Хасан Лихов, заместителем представителя – начальник управления международного сотрудничества ведомства Сергей Симаков.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее Россию в комиссии представляли Яна Багрова и Алексей Воротилин.

Российско-Белорусская смешанная комиссия в области рыбного хозяйства создана на основе межправительственного соглашения от 13 марта 2002 г. Российская сторона ежегодно рассматривает объемы выделения водных биоресурсов в исключительной экономзоне РФ для Республики Беларусь и выдает лицензии (разрешения) на промысел для совместных российско-белорусских предприятий и организаций.

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