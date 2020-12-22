22 декабря 2020 года

Верфям обновили правила субсидирования

В новой редакции изложены правила предоставления субсидий, с помощью которых государство рассчитывает поддержать создание судостроительных комплексов.

Субсидии были введены в 2018 г. Речь идет о возмещении процентов по кредитам на проекты по созданию судостроительных комплексов. Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения в документ внесены постановлением правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2156.

Основные условия субсидирования остались прежними: стоимость проекта – не менее 100 млрд рублей, кредит на реализацию проекта должен быть получен после 1 января 2017 г.

Предусмотрено, что результатом предоставления субсидии является создание новых производственных мощностей гражданского судостроения. Показатели – ввод основных мощностей, объем привлеченных инвестиций и количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в соответствии с бизнес-планом.

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