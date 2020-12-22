22 декабря 2020 года

Ямал сохраняет высокие уловы

С января предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа добыли 10,5 тыс. тонн рыбы. В правительстве ЯНАО отмечают: в последние годы вылов в регионе превышает 10 тыс. тонн при плановом значении 8 тыс. тонн.

Почти 1,5 тыс. тонн добыли рыбаки компании «Тазагрорыбпром», 1 тыс. тонн - Горковского рыбозавода, более 700 тонн – Аксарковского рыбопромыслового предприятия, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

Выпуск готовой рыбной продукции предприятиями округа составил 3,6 тыс. тонн – это на 300 тонн больше, чем в прошлом году. Более 2,6 тыс. тонн произвел Салехардский комбинат – в том числе почти 4 млн банок консервов. Рыболовецкая артель «Орион» выпустила почти 400 тонн продукции, включая более 200 тыс. банок консервов. Предприятия «Пур-рыба» и «Рыба Ямала» в общей сложности произвели свыше 600 тонн товаров.

В регионе продолжается модернизация рыбопромыслового флота в рамках госпрограммы по развитию АПК. По данным правительства округа, с учетом мероприятий 2018-2019 гг. отремонтировано 30 судов. В 2021 г. эту работу планируют продолжить.

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