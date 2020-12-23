23 декабря 2020 года

Для промысла в экономзоне выделено 3,7 тыс. тонн нерки

Росрыболовство распределило по предприятиям часть объемов тихоокеанских лососей, разрешенных для промысла в 2021 г. в исключительной экономической зоне России. К вылову определено почти 6 тыс. тонн.

Приказ о распределении объема части общего допустимого улова тихоокеанских лососей для добычи в 2021 г. в исключительной экономической зоне России 22 декабря опубликован на сайте Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, всего по Дальневосточному бассейну на эти цели определено 3,7 тыс. тонн нерки, 1,7 тыс. тонн кеты, 296 тонн кижуча, 209 тонн горбуши и почти 13 тонн чавычи.

Квоты получили компании «Атлантика», «Канадау», «Паллада», «Пенча», «РК Фрегат», «Тихоокеанская рыболовная компания» и «Шидон».

Напомним, что с 2016 г. на промысле тихоокеанских лососей во внутренних морских водах, территориальном море и в исключительной экономзоне РФ запрещено использовать плавные (дрифтерные) сети. При этом остались уже заключенные с предприятиями договоры о закреплении долей квот. Вопрос с орудиями лова для освоения объемов до сих пор не решен, рассказали добытчики.

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