23 декабря 2020 года

Договоры на рыбоводные участки учтут изменения границ

Правительство расширило перечень условий заключения договора на рыбоводный участок при его переоформлении на новый срок. Появится возможность менять местоположение РВУ.

Постановлением от 18 декабря 2020 г. № 2162 внесены изменения в правовую базу по аквакультуре.

По закону с добросовестными пользователями договор о закреплении рыбоводного участка на новый срок закрепляется без торгов (то есть без конкурсов или аукционов). При этом определен список условий ранее заключенного договора, которые можно изменить по соглашению сторон при таком переоформлении, сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь в перечень вошли местоположение и площадь рыбоводного участка в соответствии с местоположением береговой линии (границ водного объекта), если такая береговая линия (граница) была определена после дня заключения договора. При этом увеличение площади не допускается.

Также меняется сфера распределения обязанностей по перезаключению договора между Федеральным агентством по рыболовству и его территориальными управлениями. Росрыболовство должно выполнять эту функцию в случае с морскими РВУ на Дальневосточном бассейне, теруправления – в остальных случаях.

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