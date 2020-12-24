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Поправки для стабилизации розничных цен на продукты Госдума приняла 23 декабря. Фото пресс-службы ГД

Правительство сможет оперативно регулировать стоимость продуктов

Правительство РФ наделят расширенными полномочиями по сдерживанию цен на социально значимые продукты. Соответствующий закон Государственная Дума приняла в третьем чтении.

Сейчас по закону о торговле правительство РФ наделено правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории региона или регионов. Однако такие меры могут применяться, только если за 30 дней подряд товар в рознице подорожал на 30% и более. Эту планку сочли слишком высокой.

23 декабря Госдума приняла поправки, цель которых - стабилизация розничных цен на продукты. В частности, изменения вносятся в ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», сообщает корреспондент Fishnews.

В новой редакции излагается часть 5 статьи 8 закона: «В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более девяноста календарных дней».

Также поправки регламентируют отдельные процедуры официального статистического учета и оптимизирует подходы к агрегированию информации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие закона – необходимое решение, связанное «с тем, что цены растут».

«Считаем правильным пригласить 20 января министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова для того, чтобы заслушать в том числе об исполнении нормы принятого закона», - цитирует спикера пресс-служба ГД.

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