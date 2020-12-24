24 декабря 2020 года

Власти обновили правила автомобильных грузоперевозок

С 1 января 2021 г. вступят в силу новые Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Документ распространяется в том числе и на транспортировку скоропорта.

Новые Правила перевозок грузов автомобильным транспортом утверждены постановлением правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200, сообщает корреспондент Fishnews. Новый документ будет действовать в течение пяти лет - с начала 2021 до начала 2027 г.

При этом в рамках «регуляторной гильотины» с 1 января утратило силу постановление правительства от 15 апреля 2011 г. № 272.

Правила устанавливают порядок организации перевозок различных видов грузов автотранспортом, обеспечения сохранности грузов, транспортных средств и контейнеров, а также условия перевозок грузов и предоставления транспортных средств. Документ распространяется в том числе на скоропортящиеся грузы.

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