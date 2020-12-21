21 декабря 2020 года

Правительство готовится сменить правовое поле для госконтроля

В рамках реформирования системы госуправления правительство утвердило перечень видов госконтроля, на которые распространится отмена правовых актов с обязательными требованиями.

Напомним, что в этом году был принят федеральный закон «Об обязательных требования в РФ». Он предусматривает механизм «регуляторной гильотины», отсекающей избыточные, устаревшие и неэффективные нормы.

По закону, правительство должно определить перечень видов госконтроля (надзора), в рамках которых обеспечивается признание утратившими силу, не действующими в России и отмененными нормативно-правовых актов правительства РФ, федеральных ведомства, правовых актов советского периода с требованиями, соблюдение которых проверяется при госконтроле.

Как сообщает корреспондент Fishnews, такой список утвержден распоряжением от 15 декабря 2020 г. № 3340. Сюда вошли и виды госконтроля непосредственно в рыбной отрасли. В частности, федеральный госконтроль (надзор) в области рыболовства, закрепленный за Росрыболовством; надзор за соблюдением международных договоров и законодательства РФ о торговом мореплавании в части обеспечения безопасности рыбопромысловых судов.

Согласно закону, с 1 января 2021 г. при госконтроле не будет оцениваться соблюдение требований, содержащихся в актах, которые вступили в силу до 2020 г. При этом правительство вправе определить список актов, для которых будет сделано исключение.

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