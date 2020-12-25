25 декабря 2020 года

Пункты пропуска в Приморье в праздники будут работать по сокращенному графику

Во время новогодних праздников международные автомобильные пункты пропуска «Пограничный», «Полтавка» и «Краскино» несколько дней работать не будут. По «Краскино» власти обсуждают сокращение числа выходных.

Автомобильные пункты пропуска «Пограничный», «Полтавка» и «Краскино», соединяющие Россию с Китаем, не будут работать 1, 2, 3 и 7 января 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края.

«Через пункт пропуска «Краскино» ежедневно проходят в Китай не более 30 автомашин, в основном с экспортным грузом. В новогодние праздники этот пункт пропуска не будет работать 1, 2, 3, 7 и 10 января 2021 года. В настоящее время пограничная, таможенная и другие службы, которые обеспечивают работу пункта пропуска, решают вопрос о возможности объявить 3 и 10 января 2021 года рабочими днями», - рассказали в пресс-службе.

«Китайская сторона сократила в три раза количество автомашин, ежедневно пересекающих границу через пункты пропуска «Полтавка» и «Пограничный», пункты пропуска в праздничные дни будут работать по сокращенному графику, поэтому мы рекомендуем грузоперевозчикам по возможности отказаться от планирования перевозок в этот период», – уточнили в ведомстве.

В конце декабря КНР на некоторое время закрывала проезд через пункты пропуска «Пограничный» и «Полтавка». Однако на прошлой неделе движение через эти пункты пропуска было возобновлено, но количество автомобилей, пересекающих границу, сокращено с 30 до 10 единиц порожних машин в сутки.

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