25 декабря 2020 года

Мораторий на вылов осетровых продлен еще на год

Пять прикаспийских стран продлили запрет коммерческого промысла осетровых видов на 2021 г. и договорились усилить сотрудничество в сфере воспроизводства рыбных запасов.

Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан согласились продлить мораторий на коммерческий вылов осетровых видов рыб на Каспии на будущий год. Решение было принято в ходе четвертого заседания Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами. В этом году встреча прошла в формате видеоконференции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, делегации пяти стран также договорились представить обновленные научно-обоснованные рекомендации по срокам действия запрета. Участники переговоров выразили намерение усилить сотрудничество в области воспроизводства осетровых и перейти к более тесному научному взаимодействию в сфере рыболовства.

Напомним, запрет на промышленный лов белуги в Каспийском море в России действует с 2000 г., осетра и севрюги – с 2005 г.

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