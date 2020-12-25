25 декабря 2020 года

Рыболовные участки Нижнего Поволжья разыграют на торгах

В Астраханской области объявлен конкурс на 31 участок для промышленного рыболовства во внутренних водах. Заявки принимаются до 21 января – даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки расположены на ериках, озерах, ильменях, реках, лимане в Ахтубинском, Енотаевском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Наримановском и Харабалинском районах.

Площадь предоставляемых под промысел акваторий - от 3 га до 447,7 га, стартовые цены лотов – от 500 рублей до 68,2 тыс. рублей.

Критерии оценки заявок - средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Торги проведут в Астрахани. С победителями заключат договоры на пять лет.

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