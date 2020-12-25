25 декабря 2020 года

Росрыболовство выпустило приказы для предприятий Северного бассейна

Продолжается подготовка к организации промысла в 2021 г. Росрыболовство опубликовало приказы о распределении по пользователям квот в зонах Гренландии, Фарерских островов, районе регулирования НЕАФК.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство опубликовало на своем сайте приказы о распределении по пользователям квот на вылов на 2021 г. для предприятий Северного бассейна:

- приказ от 23 декабря 2020 г. № 728 о распределении квот по пользователям в зоне Гренландии;

- приказ от 21 декабря 2022 г. № 714 о распределении квот по пользователям в зоне Фарерских островов;

- приказ от 21 декабря 2020 г. № 713 о распределении квот в районе регулирования Конвенции о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК).

Приказы смотрите в прикрепленных файлах.

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