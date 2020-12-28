28 декабря 2020 года

Марифермеры Приморского края улучшили показатели

Аквакультурные предприятия Приморского края за девять месяцев произвели 47,7 тыс. тонн продукции, отмечают в региональном агентстве по рыболовству. По данным ведомства, уровень прошлого года превышен в 1,7 раза.

В водах Приморья вырастили 15,6 тыс. тонн гребешка, 4,5 тыс. тонн трепанга, 2 тыс. тонн мидии, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края со ссылкой на данные агентства. Устрицы произведено 3,2 тыс. тонн, морских ежей – 1,3 тыс. тонн, ламинарии – почти 20,8 тыс. тонн.

«Также выращено 155 тонн сазана, амура, толстолобика и осетра», – добавили в ведомстве.

По его информации, морской аквакультурой в регионе занимаются более 100 предприятий на участках общей площадью 73,3 тыс. га.

Специалисты обратили внимание, что предприятия выходят на производственные мощности в том числе благодаря господдержке. В этом году на приобретение нового оборудования и возмещение затрат на инвестиционные кредиты аквафермерам направили 7,9 млн рублей, отметили в краевом правительстве.

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