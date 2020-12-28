28 декабря 2020 года

Дело о «рыбной» взятке направят в суд

В Томской области будут судить женщину по обвинению в даче взятки. По версии следствия, эти деньги должны были превратить изъятую «краснокнижную» рыбу в менее ценную.

Изначально с проблемами столкнулась знакомая будущей фигурантки уголовного дела. В отношении женщины проводили доследственную проверку по факту незаконной продажи особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Томской области, в сентябре обвиняемая передала через знакомого сотруднику полиции 100 тыс. рублей. Это была плата за подмену рыбы на менее ценную и непривлечение знакомой к уголовной ответственности.

Благодаря принципиальной позиции сотрудника полиции преступление было выявлено и раскрыто, отметили в надзорном ведомстве. Уголовное дело о даче взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ) в ближайшее время направят в суд.

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