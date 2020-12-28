28 декабря 2020 года

Разобраться с многообразием зоопланктона позволит атлас

Отраслевая наука выпустила иллюстрированный атлас зоопланктона Азовского и Черного морей. Изображения высокой четкости позволяют использовать его для определения видового состава организмов.

Иллюстрированный атлас массовых видов зоопланктона Азовского и Черного морей подготовил коллектив авторов Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ). В атласе приводятся описания и фотографии 55 видов зоопланктона.

«Зоопланктон составляет основу кормовой базы промысловых рыб. Поэтому оценка количественных показателей развития и идентификация кормовых организмов является важнейшей рыбохозяйственной задачей, решению которой будет способствовать этот атлас», – отметил заведующий лабораторией гидробиологии Азово-Черноморского филиала ВНИРО, кандидат биологических наук Дмитрий Афанасьев.

Атлас стал результатом большой работы по отбору проб зоопланктона в Азовском и Черном морях, определения их таксономической принадлежности и созданию базы данных цифровых фотоснимков, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Специалисты использовали современные стереомикроскопы (тринокуляры). Оптическая система этих микроскопов обеспечивает стереоскопическое изображение, высокое разрешение и четкость. Подключенные фото- и видеокамеры позволяют фотографировать и вести видеосъемку объектов, выводить изображение на экран компьютерного монитора. Полученные с помощью такой съемки увеличенные изображения микроскопических организмов, отличающиеся высокой четкостью и контрастностью, воспроизведены в атласе, отметили в пресс-службе.

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