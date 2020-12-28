28 декабря 2020 года

У Новой Земли затонул рыболовецкий траулер

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находилось 19 человек. По предварительным данным, причиной крушения стало обледенение, прокуратура начала проверку.

Информация о затоплении МК-0331 «Онега» поступила от дежурного по Северному экспедиционному отряду 28 декабря в 7:30 утра. В пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области сообщили, что судно принадлежит рыболовецкому колхозу имени М.И. Калинина, порт приписки – Мурманск. «Онега» вела промысел вблизи Новой Земли.

По предварительным данным, затопление произошло около шести часов утра по московскому времени из-за обледенения. Двоих спасенных подняло на борт рыболовное судно «Войково». Позже в СМИ появилась информация о том, что один человек найден мертвым.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе МЧС России в 11:00 по московскому времени, поиски ведет «Войково», дополнительно к месту крушения направлено еще три судна.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с затоплением «Онеги». Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ заявило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

В Росрыболовстве создан оперативный штаб, который расследует причины и обстоятельства произошедшего. Поисково-спасательные работы продолжаются, в район происшествия следует аварийно-спасательное судно Росрыболовства «Микула», сообщили в пресс-службе ведомства.



По данным сервиса MarineTraffic, «Онега» дедвейтом 208 тонн – рыболовное судно, построенное в 1979 г. Длина судна - 39,5 м, ширина - 7,7 м.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews