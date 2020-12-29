29 декабря 2020 года

Росрыболовство выставило на аукцион остатки по глубоководным крабам

Федеральное агентство по рыболовству вновь попытается продать два пакета долей квот вылова глубоководных крабов с обязательствами по строительству промысловых судов. В прошлый раз четыре лота отошли единственному заявителю, но часть долей осталась.

Росрыболовство распорядилось провести электронный аукцион по продаже долей квот добычи глубоководных крабов. Торги планируется провести на площадке Российского аукционного дома 2 февраля. Прием заявок на участие открыт до 28 января.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги выставлено два пакета долей квот. В каждом наборе - по доле квоты вылова краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне, краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Размер каждой доли - 16,666%, начальная цена лота превышает 261,5 млн рублей.

По общим правилам, осваивать полученные объемы победители аукциона смогут с 2022 г. При этом они должны построить в России суда для крабового промысла.

В прошлый раз Росрыболовство планировало провести аукцион по продаже долей квот вылова глубоководных крабов в инвестиционных целях в октябре. Предлагалось шесть лотов. Однако на четыре набора долей квот заявки подала только одна компания - ЗАО «Тефида». За ней, как за единственным заявителем, и были закреплены объемы. На еще два лота желающих не нашлось - они и выставлены на новый аукцион, уже с меньшей начальной ценой.

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