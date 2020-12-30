30 декабря 2020 года

Аквафермерам Приморья предлагают посостязаться за акватории

В Приморском крае объявлен аукцион на 15 рыбоводных участков во внутренних водах. Заявки принимаются до 27 января.

Торги организует Приморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ расположены на озерах и реке Зеркальной в Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Пожарском, Тернейском, Чугуевском и Яковлевском районах, а также Лесозаводском и Уссурийском городских округах.

Площадь предлагаемых акваторий – от 0,6 га до 65,7 га, стартовые цены – от 4,9 тыс. до 514 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 8 февраля во Владивостоке. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного или обособленного водопользования.

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