11 января 2021 года

Китай дал ориентиры для поставщиков

Нацрыббезопасность опубликовала руководства КНР для предприятий и судов, которые поставляют в республику продукцию водного промысла и аквакультуры. Это документы для работы в условиях пандемии коронавируса.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры опубликовал на своем сайте два документа для поставок в КНР. Это Техническое руководство по дезинфекции для контроля и профилактики COVID-19 в процессе производства пищевой продукции в холодильной цепи и Техническое руководство по контролю и профилактике COVID-19 в производственной холодильной цепи пищевой продукции.

Рыбоперерабатывающие предприятия и суда, имеющие право на экспорт своей продукции в КНР, должны опираться на эти документы при производстве, хранении и транспортировке продукции водного промысла и аквакультуры, сообщили Fishnews в Нацрыббезопасности.

Напомним, что Китай потребовал от российский стороны провести переаттестацию предприятий и судов, заинтересованных в экспорте рыбопродукции. Перед новогодними праздниками Россельхознадзор сообщил, что удалось договориться о представлении полных результатов проверки в 2021 г.

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