31 декабря 2020 года

КНР ждет результаты перепроверки российских поставщиков в 2021 году

Китай потребовал от российский стороны провести переаттестацию предприятий и судов, заинтересованных в экспорте рыбопродукции. На очередных переговорах стороны договорились, что полные результаты перепроверки будут представлены в следующем году.

Россельхознадзор и Главное таможенное управление (ГТУ) КНР 30 декабря провели в формате видеоконференции переговоры по вопросам поставок российской продукции животного происхождения в условиях пандемии коронавируса. Во встрече участвовала Нацрыббезопасность (ФГБУ «НЦБРП»).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения, основным вопросом стала отмена ограничений на поставки в КНР продукции с ряда российских судов, где были выявлены положительные тесты на COVID-19. Также стороны затронули вопрос о целесообразности введения ограничений на поставки российской рыбной продукции, идущей в Китай транзитом через страны ЕС.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил представителям ГТУ о работе по переаттестации российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов и актуализации действующего списка поставщиков . В частности, Россельхознадзор уже направил в ГТУ КНР подготовленный специалистами НЦБРП перечень предприятий и судов, подлежащих исключению из списка российских поставщиков рыбопродукции в Китай.

Стороны пришли к соглашению, что работа по переаттестации российских поставщиков рыбопродукции в КНР для актуализации списка будет продолжена в текущем режиме. При этом поставки рыбной продукции с российских предприятий и судов, на которых не выявлялся COVID-19 и которые соблюдают обязательные меры профилактики, продолжатся без изменений.

Стороны договорились, что полные результаты переаттестации будут представлены китайской стороне в следующем году.

Представители ГТУ напомнили, что нужно продолжать строго соблюдать на российских рыбоперерабатывающих предприятиях и судах требования КНР и выполнять рекомендации ФАО/ВОЗ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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