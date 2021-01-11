11 января 2021 года

Институты по развитию Дальнего Востока расформируют

Правительство утвердило дорожные карты по формированию новой структуры институтов развития. Функции ряда организаций, отвечающих за Дальневосточный регион, будут распределены между федеральными ведомствами и ВЭБ.РФ.

О реформировании институтов развития премьер-министр Михаил Мишустин объявил в ноябре. Часть таких структур решено ликвидировать, их функции при этом будут перераспределены между госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» и федеральными органами исполнительной власти.

Распоряжением от 31 декабря 2020 г. правительство утвердило перечень институтов развития, которые подлежат ликвидации. Как сообщает корреспондент Fishnews, в этот список вошли Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики.

Цель реформы институтов развития – сделать эти структуры более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных президентом, заявили в пресс-службе правительства.

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