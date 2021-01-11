Институты по развитию Дальнего Востока расформируют
Правительство утвердило дорожные карты по формированию новой структуры институтов развития. Функции ряда организаций, отвечающих за Дальневосточный регион, будут распределены между федеральными ведомствами и ВЭБ.РФ.
О реформировании институтов развития премьер-министр Михаил Мишустин объявил в ноябре. Часть таких структур решено ликвидировать, их функции при этом будут перераспределены между госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» и федеральными органами исполнительной власти.
Распоряжением от 31 декабря 2020 г. правительство утвердило перечень институтов развития, которые подлежат ликвидации. Как сообщает корреспондент Fishnews, в этот список вошли Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики.
Цель реформы институтов развития – сделать эти структуры более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных президентом, заявили в пресс-службе правительства.
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