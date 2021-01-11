11 января 2021 года

В Дагестане разыграют акватории под форелеводство

В Республике Дагестан выставлены на аукцион 6 рыбоводных участков, предназначенных для индустриального выращивания радужной форели. Заявки принимаются до 5 февраля.

Торги организует Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, акватории площадью от 0,23 га до 13,5 га расположены в Казбековском и Унцукульском районах.

Стартовые цены лотов – от 800 рублей до 46 тыс. рублей.

Все участки предназначены для выращивания радужной форели. Торги предполагается провести 19 февраля в Махачкале. РВУ предоставляются на 10 лет на условиях обособленного водопользования.

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