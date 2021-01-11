11 января 2021 года

Размеры трески рассказали ученым о ее запасах

Группа исследователей из США и России оценила изменения размеров тихоокеанской трески – это индикатор состояния популяции. Специалисты использовали зооархеологические данные и современную информацию.

О результатах исследований, опубликованных в специальном выпуске журнала Quaternary Research (Q1), рассказали в пресс-службе Томского государственного университета.

«Целью было определение состояния тихоокеанской трески и недопущение чрезмерного сокращения ее численности, как это произошло с родственным видом – атлантической треской. За последние пять веков у атлантического побережья Канады рыбаки выловили десятки миллионов тонн этой рыбы, что практически привело к ее исчезновению. В конце ХХ века промысел был закрыт, но по прогнозам специалистов даже в условиях полного моратория, введенного с 1990-х годов, потребуется не менее 40 лет для полноценного восстановления популяции», – отметили в пресс-службе.

Поэтому было решено оценить состояние запасов трески в северной части Тихого океана, где ведут промысел США, Россия, Канада, Корея и Япония. Ученые проанализировали, как изменялись размеры исследуемого вида за последние 6 тыс. лет.

«Американские археологи осуществляли раскопки культурных стоянок в заливе Аляска, на Алеутах и Курилах, где местные народы активно потребляли треску и оставляли кости. По этим костям восстанавливали размеры рыб и анализировали, как менялась длина трески в разное время. Например, смотрели, достигают ли сегодня рыбы того же максимума, что и в прошлом, – рассказал один из авторов статьи, главный научный сотрудник Института океанологии РАН и Биологического института ТГУ Алексей Орлов. – Мы с моим коллегой предоставили данные по размерному составу трески из района островов Матуа, Шиашкотан и Расшуа (Северные Курилы) за 1950-е годы, найденные в архиве СахНИРО. По другим северным Курильским островам материалов много, но нет палеонтологических данных, а американцы как раз работали на Матуа, Шиашкотане и Расшуа, то есть имеются сравнительные данные».

Ученые обращают внимание, что размерный состав рыбы внутри вида играет важную роль. Этим определяется доминирующее положение в структуре морских экосистем, величина особи влияет на отношения в пищевой цепи, темпы роста, пополнение и продуктивность. Вместе с тем в некоторых ситуациях размер рыбы может быть показателем изменений в окружающей среде, например, указывать на снижение доступности пищи в океане, пагубное влияние глобального потепления, влияние промысла и другие параметры.

В ходе исследований было установлено, что самая крупная тихоокеанская треска обитает у западных и центральных Алеутских островов. В тех местах, где современная промысловая нагрузка была наиболее интенсивной, присутствует меньшее количество крупной рыбы, чем в археологических комплексах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТГУ, наибольшие изменения коснулись трески Hawadax Island (западная часть Алеутских островов), где средняя длина рыбы снизилась с 84 до 76 см, а также Little Taki/Mink Isl. – c 72 до 65 см. На других участках обследованной акватории снижение средней длины было не столь существенным.

«На результаты исследования могут оказывать влияние два фактора, –подчеркнули специалисты. – Мы не знаем, какая селективность по отношению к размеру трески была у орудий лова, применявшихся аборигенами в исторические времена. Нам не известно точно, в какие периоды года преимущественно осуществлялся промысел местными народами, а это откладывает отпечаток на ее размерный состав в уловах в связи с сезонными миграциями трески».

Также исследователи отмечают и влияние глобального потепления, из-за которого океан теперь прогревается сильнее. Это также влияет на распределение рыбы. Взрослая треска, в отличие от молодых особей, способна зимовать на глубине более 100 м, где температура более постоянна, чем на мелководье.

«Понимание этих отношений стало особенно важным, поскольку численность трески в заливе Аляска в последнее время резко сократилась, вероятно, из-за потепления океана. Сложившаяся ситуация потребовала резкого сокращения квот на вылов рыбы (∼80%) в 2018 и 2019 годах и закрытия направленного промысла в 2020 году, – напомнили авторы статьи. – Перед лицом экстремальных климатических условий и резкого потепления популяция трески может оказаться не такой устойчивой, как предполагалось ранее, и данные исследований о прошлом будут иметь важное значение для понимания реакции рыбы в будущем».

В пресс-службе ТГУ добавили, что по объемам вылова в России тихоокеанская треска входит в десятку наиболее важных объектов промысла на Дальневосточном бассейне. Популярность ее пока не очень высока, поскольку в сравнении с атлантической треской в тихоокеанской меньше жиров. Однако ожидается, что на фоне увлечения диетическими продуктами востребованность этого вида будет расти. Интерес к нему проявляют также страны Европы (Испания, Португалия и другие), которые традиционно используют в национальной кухне сушеную треску.

«Состояние популяции тихоокеанской трески в России не вызывает опасений, – заявил Алексей Орлов. – В обозримом будущем речь может идти о расширении ареала в воды Арктики через Берингов пролив. Уже сейчас в южной части Чукотского моря заметно увеличилась встречаемость молоди трески».

По словам специалиста, вероятно, могут наблюдаться изменения численности отдельных популяций. «В 2019 году в наших водах добыто свыше 150 тыс. тонн тихоокеанской трески, – привел данные специалист. – Промысел ведется строго в соответствии с научными рекомендациями, состояние запасов во всех районах достаточно стабильно и не имеет никакого смысла сокращать объемы вылова».

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