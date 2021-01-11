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Евросоюз и Гренландия завершили переговоры по новому соглашению о партнерстве в области устойчивого рыболовства и протоколу к этому документу

ЕС и Гренландия заключат новое соглашение о рыболовстве

Евросоюз и Гренландия завершили переговоры по новому соглашению о партнерстве в области устойчивого рыболовства и протоколу к этому документу. В следующие четыре года флот ЕС продолжит промысел в гренландских водах.

Это единственное смешанное соглашение о партнерстве в области устойчивого рыболовства в Северной Атлантике, отмечает портал FiskerForum. По его информации, соглашение с Гренландией – третье по значимости для ЕС с финансовой точки зрения.

Как пишет FiskerForum, флот Евросоюза (12 крупных промышленных траулеров) продолжит промысел в гренландских водах в течение следующих четырех лет. Предусмотрена возможность продления этого срока еще на два года.

По данным портала, в новом протоколе к соглашению прописаны квоты на промысел тех же видов, что и в нынешнем. Это треска, клюворылый морской окунь, черный палтус, северная креветка, мойва и макрурус.

В протокол также включен лимит добычи скумбрии – пока он установлен на нулевом уровне. Любые объемы скумбрии, переданные Гренландией, будут зависеть от подписания соглашения между прибрежными государствами по управлению популяцией.

Исходя из оговоренных квот, а также согласованных базовых цен на рыбу, ЕС ежегодно будет выплачивать датской автономии 16,5 млн евро. Значительная часть взноса – 2,9 млн евро в год – предназначена для стимулирования развития рыбного хозяйства. Таким образом, за весь период действия протокола Евросоюз выплатит 99 млн евро. Кроме этого, Гренландия получит лицензионные выплаты от владельцев европейских судов, сообщает корреспондент Fishnews.

Стороны рассматривают новое соглашение как важный шаг вперед. Оно соответствует законодательству Гренландии, а также мерам по изучению и управлению видами Организации по рыболовству в Северо-Западной Атлантике (НАФО), Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) и Международного совета по исследованию моря (ИКЕС). Планируется еще сильнее укрепить сотрудничество в области мониторинга, контроля и надзора за рыболовной деятельностью.

В ближайшее время ЕС и Гренландия начнут необходимые процедуры для подписания нового соглашения и имплементации протокола к нему.

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