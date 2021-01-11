11 января 2021 года

Администрация президента соберет позиции по инициативам РРПК

В декабре представители федеральных ведомств, банковской сферы, рыбной промышленности, главы регионов, судостроители, высказались о предложениях РРПК на совещании у помощника президента. Комментарии в письменном виде в администрации президента ждут к 25 января.

Напомним, что Русская рыбопромышленная компания предложила изменить правила в отрасли: ввести с 2034 г. новые требования к судам, осваивающим квоты в экономзоне РФ; увеличить объем под инвестквоты; провести второй этап крабовых аукционов; пересмотреть налоговое регулирование.

Эти инициативы обсуждались 24 декабря на совещании у помощника президента Максима Орешкина. Свою позицию по предложенным изменениям высказали Росрыболовство, Сбербанк, ОСК, Минпромторг, Минфин, ФАС, ВАРПЭ, руководство регионов, руководители компаний, строящих флот по программе инвестиционных квот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам совещания его участникам рекомендовано представить в администрацию президента комментарии по предложениям РРПК, а также другие материалы по возможным мерам поддержки развития отрасли.

Минпромторгу и Объединенной судостроительной корпорации Максим Орешкин предложил представить анализ готовности верфей РФ по выпуску рыбопромысловых судов. Эти же структуры должны определить целесообразность выдачи гарантий о реализации заказов в срок.

Сбербанку рекомендовано оценить финансовое состояние предприятий отрасли, а также то, как могут измениться финансово-экономическое показатели при воплощении в жизнь инициатив РРПК.

В качестве срока выполнения рекомендаций в протоколе по итогам совещания указано 25 января.

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