21 декабря 2020 года

Инициативы РРПК делают новый заход

Летом Русская рыбопромышленная компания направила главе правительства предложения по реформированию рыбной отрасли. Теперь несколько видоизмененные инициативы рассматриваются в администрации президента.

Как и в июльском письме премьеру Михаилу Мишустину, инициативы включают несколько блоков: требования к возрасту флота и месту его постройки, увеличение объемов инвестиционных квот, распространение практики крабовых аукционов и изменения в налоговом регулировании, сообщает корреспондент Fishnews.

Во-первых, предлагается запретить использовать для освоения квот в российской экономзоне суда, которые не были построены в РФ, достигли возраста 30 лет и старше, не оснащены производственными мощностями по глубокой и безотходной переработке. Причем предлагается применять как все три ограничения, так и отдельные из них.

Такие меры, как отмечают авторы предложений, позволят полностью обновить флот по ключевым направлениям морского промысла, причем судами с отечественных верфей; развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью и привлечь более 600 млрд рублей частных инвестиций, причем не только в обновление флота.

Во-вторых, предложено увеличить объемы на инвестиционные квоты. Сейчас на эти цели может отводиться не больше 20% объемов, выделяемых для промысла.

По закону объем инвестквот на один объект инвестиций не может превышать 50% объемов, которые нужны для полной загрузки. Это ограничение предлагается снять.

Таким образом, по мнению авторов письма, будет установлена связь между выделением квот и наличием у предприятий флота, отвечающего определенным требованиям.

В-третьих, предлагается ввести еще один вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях-2 – и распределить по отношении к нему еще 50% объемов по крабам. Исключение – доли, которые получили победители аукционов 2012 – 2017 гг.

В бюджет в результате поступит около 130 млрд рублей, а на российских верфях будет заказано 35-40 краболовов на сумму свыше 50 млрд рублей, оценили авторы инициативы.

В-четвертых, по мнению авторов письма, нужно установить единый подход к налогообложению прибылей рыбопромышленных предприятий, тщательнее контролировать соответствие плательщиков единого сельхозналога в отрасли установленным критериям.

По информации представителей отрасли, 24 декабря предложения планируется рассмотреть на совещании у помощника президента Максима Орешкина – с участием крупнейших рыбопромышленных компаний: АТФ, «Норебо», РРПК, РК имени В.И. Ленина.

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