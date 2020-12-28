28 декабря 2020 года

Инициативы РРПК разобрали у Максима Орешкина

Реформы в отрасли, предложенные Русской рыбопромышленной компанией, обсудили на совещании у помощника президента Максима Орешкина. Свою точку зрения высказали федеральные ведомства, рыбный бизнес, судостроители, банковский сектор, власти регионов.

О чем говорит РРПК

Предложения Русской рыбопромышленной компании представил Глеб Франк. В РРПК настаивают, что инициативы направлены на решение проблем отрасли - они, как заявляют в компании, связаны с низкой степенью переработки сырья и устаревшим флотом. Выручка с килограмма продукции по некоторым позициям на 30-50% ниже, чем у зарубежных коллег, стратегические биоресурсы осваиваются изношенным и технически устаревшим флотом, отметил владелец Русской рыбопромышленной компании.

Программа инвестиционных квот стимулировала строительство рыбопромыслового флота на российских верфях. После спуска на воду новых судов, запланированного к 2025 г., производительность добычи ключевых промысловых объектов вырастет в 2-3 раза, прогнозируют в РРПК. Но на Дальнем Востоке флот будет обновлен не более чем на 40%, на Северо-Западе - на 60% (оценки разные), так что нужно продолжение, заявил Глеб Франк.

В связи с этим РРПК по-прежнему предлагает четыре меры. Первое - до 100% стратегических ресурсов, которые добываются в российской экономзоне, осваивать судами с отечественных верфей, а также ограничить срок эксплуатации флота 30 годами.

Второе - мощности, которые уже сейчас предусмотрены договорами на инвестквоты, нужно полностью обеспечить объемами вылова. Третье - выставить на аукционы еще 50% квот краба. За счет такой продажи в бюджет поступит около 150 млрд рублей, на заводах РФ будет заказано порядка 35 среднетоннажников. Четвертое - пересмотреть налоговое регулирование в отрасли, разобраться с использованием режима единого сельхозналога.

В результате пересмотра правил добавленная стоимость с хвоста минтая в РФ вырастет в два раза, заверяют в Русской рыбопромышленной компании. Эффект на промысле в год может составить порядка 800 млн долларов. Будет развиваться судостроение, расти уровень локализации на территории страны, снижаться зависимость от иностранных поставщиков основных фондов, обещают позитивные перемены в РРПК.

В Русской рыбопромышленной компании заверяют, что ни в коем случае не хотели бы ставить под удар уже запущенные инвестпроекты.

Владелец РРПК также прокомментировал высказывания о потерях тех или иных регионов в результате изменений, сообщает корреспондент Fishnews. Здесь нужно мыслить в общенациональном масштабе и помнить, что главные конкуренты - за рубежом, заявил Глеб Франк.

Как комментирует Росрыболовство

В Росрыболовстве инициативы оценили осторожно. Инвестиционный процесс в отрасли останавливать не надо, но подходы могут быть разные. По сути предложенные изменения - это установление требований без каких-либо стимулирующих субсидий, обеспечивающих окупаемость инвестпроектов, отметил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он обратил внимание, что не все промыслы такие привлекательные, как добыча минтая и трески, есть низкорентабельные объекты. Ограничение по стране строительства судна может привести к тому, что рыбаки просто перестанут работать на этих видах водных биоресурсов.

Глава Росрыболовства также прокомментировал идею выставить требование о глубокой переработке. В этом случае государство очень сильно вмешается в рыночное регулирование, полагает руководитель ведомства. Рынки разные, ситуация меняется - здесь должна быть возможность гибко реагировать на потребности покупателя.

Альтернативой первому предложению РРПК может стать дальнейшая реализация программы инвестиционных квот, это позволит довести обновление флота до уровня 80-90%, полагают в федеральном агентстве.

Что касается увеличения объема инвестквот, то в этом случае меняются правила, которые устанавливались изначально. Сложно сказать, не будет ли таким образом нарушено законодательство о конкуренции, отмечают в Росрыболовстве.

Крабовые аукционы принесли определенный результат. «Можно отметить, что в рамках этих поступлений в бюджет мы начали обновлять свой научно-исследовательский флот, обеспечили практически 70% обновление материально-техническое наших территориальных управлений», - заявил Илья Шестаков. Так что в целом в ведомстве поддерживают продолжение такого процесса. Но строительство 35 судов-краболовов, исходя из объема ресурса, в Росрыболовстве считают избыточным. Возможно, стоит подумать о каких-то других инвестиционных составляющих, обратил внимание руководитель агентства.

Также он отметил, что власти изучили составляющие финансового положения компаний, которые уже участвуют в инвестпроектах и вложились в крабовые торги. «Считаем, что такой механизм можно было бы реализовать в 2023 году», - сказал Илья Шестаков по поводу продолжения аукционов.

Изменения в налоговой сфере необходимы, полагают в ФАР. В высокой степени готовности, по словам руководителя Росрыболовства, поправки по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами. С единым сельхозналогом требуется осторожный подход: консолидация бизнеса большая, но все же есть малые предприятия, колхозы на отдаленных территориях, которым этот режим позволяет продолжать работу. В связи с этим ведомство предлагает еще раз внимательно изучить ситуацию.

Что думают банки

Информацию о высокой долговой нагрузке на отрасль Максим Орешкин попросил прокомментировать представителей Сбербанка. Рыбное хозяйство при нынешних параметрах достаточно устойчиво, отметили в финансовом учреждении. Но стресс-тестирование на отмену «исторических» квот по ряду компаний показало: если активно заменять такие квоты на инвестиционные, качество обслуживания долга значительно ухудшится. Так что и предложение по крабовым аукционам в «Сбере» поддерживают, но только после завершения срока действия нынешних договоров.

В Сбербанке также считают важными изменения по ставкам сбора за ВБР. Можно было бы проработать формулу, учитывающую валютный курс, ценовые параметры, чтобы «налог на водные биоресурсы был более справедливым», заявили в компании.

Подход судостроителей

Строительство судов под инвестиционные квоты идет с отставанием от графика. Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов считает, что задержки объясняются тем, что заказы собрали в слишком сжатый период. По словам руководителя корпорации, ее заводы способны спокойно строить 18-20 среднетоннажных судов в год.

На совещании говорилось о том, что судостроение в России дороже, чем за рубежом. Но Алексей Рахманов с этим не согласился. Отечественные верфи работают по ценам европейских, заявил он.

Гендиректор ОСК выразил надежду, что запущенные программы будут продолжены, причем строительство будет идти по уже выбранным проектам. Важно, чтобы процесс шел плавно, растянуто по времени. С необходимостью такой плановости согласились и в Минпромторге. Также Алексей Рахманов предложил привязывать квоту к судну.

С чем выступили рыбопромышленники

На совещании выступили представители компаний, которые активно участвуют в программе инвестиционных квот. Проекты и в сфере судостроения, и в береговой переработке реализует камчатский Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина. Применение механизма инвестквот показывает хорошие результаты, считает председатель РК Борис Тарусов. Но предприятие уже понесло потери по итогам крабовых торгов, если будет запущен второй этап аукционов, встанет вопрос, как завершать инвестиционную программу. Здесь требуется очень осторожный подход, подчеркнул рыбопромышленник.

Владелец «Норебо» Виталий Орлов считает, что строить флот надо в России, но к срокам нужно подойти осторожнее, ведь возможности отечественных верфей не совсем ясны. По мнению рыбопромышленника, можно установить предельный возраст судов в 35 лет, причем дать доработать флоту, который уже используется.

Представитель холдинга также заявил о важности развития в стране судоремонта, снабжения судов, производства комплектующих.

Вопрос по объемам инвестквот Виталий Орлов назвал непростым, хотя отметил, что льготы для тех, кто строит флот в России, должны быть. Крабовые аукционы, по мнению рыбопромышленника, нормальное решение, хотя не факт, что нужно такое количество новых судов для добычи краба.

Что касается налогового регулирования, то тут Виталий Орлов предложил подумать над стимулированием береговой переработки.

Одним из первых в программу инвестквот включился Архангельский траловый флот. Процесс работы на отечественных верфях непрост: судостроительная отрасль не была готова к предложенному графику. Тем не менее рыбаки готовы участвовать в программе, отметил генеральный директор АТФ Алексей Заплатин. Но изменения регулирования отражается на инвестиционных планах. Даже аукционы в 2023 г. для бизнеса будут серьезной нагрузкой. В целом нужно время, чтобы проанализировать, как реализуются уже запущенные программы.

Торопиться с аукционами нельзя, ведь крабовые квоты учитывались во всех финансовых моделях, если выставить эти объемы на торги, непонятно, как на это отреагируют банки, поддержал исполнительный директор АТФ Сергей Несветов.

Позиция ВАРПЭ

Все четыре предложения связаны единой логикой и можно привести три их базовые характеристики, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Эти инициативы, по его словам, серьезно ухудшают условия для бизнеса, предлагают набор новых требований для него и существенно меняют налоговый климат в отрасли. Предложения внесены, когда очевидно падение доходности предприятий на внутреннем и внешнем рынках. При этом рыбное хозяйство серьезно закредитовано, обратил внимание руководитель ВАРПЭ. По его словам, кредиторская задолженность составляет более 420 млрд рублей при выручке 600 млрд рублей.

Также авторы изменений предлагают повторить путь, которым уже прошли европейские страны, США и СССР, - в результате им пришлось выводить из эксплуатации избыточные промысловые мощности, заявил глава объединения. Если воплотить инициативы в жизнь, в долгосрочной перспективе это приведет к избыточному прессу промысла на ресурс.

Предложенные требования не учитывают разнообразие промыслов, которыми занимаются российские рыбаки. Не принимается во внимание, что потребителям нужно не только филе минтая и сурими.

Также Герман Зверев подчеркнул, что при ограничении возраста судов 30 годами будет выведено 883 единицы флота, тогда как при самом оптимистичном сценарии верфи смогут построить 280 единиц.

Точка зрения ФАС

Не спешит поддерживать предложения Федеральная антимонопольная служба. Большие вопросы вызывает ограничение срока использования судов 30 годами - флот либо отвечает установленным требованиям, либо не отвечает, привели в ведомстве аргумент, о котором ранее заявляли и в отраслевых ассоциациях.

Непонятно, за счет чего увеличивать объемы инвестиционных квот и с какого периода. К тому же странно менять правила игры, когда программа уже запущена, отмечают антимонопольщики.

В целом ФАС продолжает настаивать: электронные аукционы - правильный шаг, но переходить на них нужно после того, как завершат свое действие уже заключенные договоры на квоты. Причем изменения в закон нужно вносить на нынешнем этапе, чтобы предприятия знали, к чему готовиться.

Высказались регионы

Власти прибрежных регионов выступили за стабильность и долгосрочные правила работы. Первый раунд программы инвестиционных квот обеспечил очень большой позитивный результат, но реализация внесенных предложений способна поставить на грань банкротства предприятия, поверившие в возможность инвестирования, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Принципиально, чтобы введение новых правил перераспределения квот не повлияло негативно на тех, кто вложился в предыдущем раунде.

Также глава края отметил, что нужно не забывать и о загрузке береговых заводов, поэтому делать акцент только на развитие переработки на флоте было бы неправильно.

Власти Магаданской области также обращают внимание: очень важно при стимулировании развития других отраслей, в частности судостроения, не погубить рыболовство. Нельзя так часто пересматривать условия работы, нужно дать возможность предприятиям как минимум окупить свои инвестиции. В противном случае можно убить малый и средний бизнес в отрасли.

Новации могут подорвать экономическую деятельность предприятий. Для обновления флота лучше использовать экономические стимулы, нежели административное давление. Оптимально продолжать использовать механизм инвестквот, прокомментировал замгубернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Чем закончилось совещание

Есть разные точки зрения, важно всех слушать и учитывать разные позиции, заявил по итогам совещания Максим Орешкин. Он попросил всех участников встречи направить письменные комментарии к представленным предложениям, а также по развитию переработки и судоремонта.

Министерству промышленности вместе с ОСК поручено направить позицию по готовности производственных мощностей. Сбербанк должен дать оценку финансового состояния отрасли и анализ того, к каким последствиям приведут изменения. На выполнение задач отведен месяц.

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