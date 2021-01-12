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По версии следствия, рыбинспектор предупреждал браконьеров о рейдах и подсказывал, где ловить лосось. Фото пресс-службы УМВД России по Сахалинской области

Дело о браконьерской «крыше» расследуют на Сахалине

В УМВД России по Сахалинской области рассказали об инспекторе рыбоохраны, злоупотреблявшем должностными полномочиями. По версии следствия, подозреваемый предупреждал браконьеров о рейдах и подсказывал, где ловить лосось.

Факт злоупотребления выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские установили, что подозреваемый предоставлял информацию о рыбоохранных рейдах браконьерам, промышлявшим в Анивском районе. Также, по версии следствия, рыбинспектор сообщал нелегальным добытчикам о местах подхода лососей и местах для их лова.

«Действия подозреваемого способствовали тому, что данные граждане незаконно добыли рыбу горбушу, из которой заготовили красную икру, причинив государству крупный ущерб в размере свыше 1,7 млн рублей», - рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Кроме того, в отношении трех браконьеров возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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Fishnews

  • По версии следствия, рыбинспектор предупреждал браконьеров о рейдах и подсказывал, где ловить лосось. Фото пресс-службы УМВД России по Сахалинской области
  • В результате браконьеры незаконно заготовили горбушовую икру, причинив государству ущерб свыше 1,7 млн рублей. Фото пресс-службы УМВД России по Сахалинской области
  • В результате браконьеры незаконно заготовили горбушовую икру, причинив государству ущерб свыше 1,7 млн рублей. Фото пресс-службы УМВД России по Сахалинской области
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