13 января 2021 года

Список арктических территорий актуализируют

Минвостокразвития подготовило проект указа президента о сухопутных территориях Арктической зоны РФ. В прошлом году их стало больше – соответствующие изменения внесут в перечень, утвержденный в 2014 г.

Предлагаемые изменения опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. Документ предусматривает внесение поправок в указ президента от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны РФ». Их перечень приводится в соответствие с перечнем сухопутных территорий, установленным в 2020 г. федеральным законом «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

Напомним, в июле прошлого года принят пакет законов для развития Арктики. В Арктическую зону дополнительно включили ряд территорий. Это, в частности, Костомукшский городской округ, Сегежский и Калевальский национальный муниципальные районы Карелии. Арктическими стали и городские округа Инта и Усинск, Усть-Цилемский муниципальный район Коми. От Красноярского края макрорегион прирос поселками Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта. Также российская Арктика охватила Лешуконский и Пинежский муниципальные районы Архангельской области.

Также был установлен ряд преференций для резидентов Арктической зоны. Это особенности госконтроля и муниципального контроля, предоставление земельных участков и объектов недвижимости на них, льготы по налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. При использовании процедуры свободной таможенной зоны Арктика приравнивается к особой экономической зоне.

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