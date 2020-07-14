14 июля 2020 года

Принят пакет законов для развития Арктики

Глава государства Владимир Путин подписал три закона по господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России.

Закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ» определяет правовой режим макрорегиона, состав его территории, меры господдержки и порядок ведения бизнеса в российской Арктике.

В Арктическую зону дополнительно включен ряд территорий. Это, в частности, Костомукшский городской округ, Сегежский и Калевальский национальный муниципальные районы Карелии. Арктическими станут и городские округа Инта и Усинск, Усть-Цилемский муниципальный район Коми. От Красноярского края макрорегион прирастет поселками Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта. Также российская Арктика дополнительно охватит Лешуконский и Пинежский муниципальные районы Архангельской области.

В законе прописаны особенности регулирования деятельности резидентов Арктической зоны, определен их правовой статус, порядок и основания его приобретения. Также установлены условия заключаемого с резидентами соглашения об инвестициях.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе главы государства, в числе мер господдержки резидентов - особенности госконтроля и муниципального контроля, предоставление земельных участков и объектов недвижимости на них, льготы по налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

При применении таможенной процедуры свободной таможенной зоны Арктика приравнивается к особой экономической зоне.

Еще один закон регламентирует особенности предоставления земельных участков резидентам Арктической зоны. Также прописан особый порядок проведения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, которые предполагается строить или реконструировать в российской Арктике.

Кроме того, правительство РФ получает полномочия утверждать программу господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктической зоне.

Третий закон устанавливает особенности налогообложения организаций, занимающихся бизнесом в российской Арктике. Изменения внесены в часть вторую Налогового кодекса РФ.

В частности, предусмотрена ставка НДС 0% для услуг по ледокольной проводке морских судов, перевозящих товары на экспорт.

Установлен перечень документов, которые нужно предоставить в налоговые органы для обоснования применения нулевой ставки НДС при реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Резидентам Арктической зоны дается право применять ставку по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% процентов. Необходимое условие - пониженная ставка по этому налогу, установленная региональным законом.

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