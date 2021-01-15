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Дальневосточный трепанг в лаборатории Дальрыбвтуза. Фото пресс-службы университета

Для ежа и трепанга создали новый корм

Специалисты Дальрыбвтуза обосновали технологию получения питательного корма для морского ежа и трепанга на основе биомассы дрожжей Rhodotorula benthica. Этот продукт предлагается марикультуре как эффективная замена традиционного рациона из микроводорослей.

Научное обоснование подготовили сотрудники института рыболовства и аквакультуры, института пищевых производств и научно-производственного департамента марикультуры Дальрыбвтуза. Также в результате проведенных исследований разработаны необходимые методические рекомендации по культивированию и практические рекомендации по использованию дрожжей Rhodotorula benthica в качестве замещающей кормовой основы для личинок и молоди дальневосточного трепанга и серого морского ежа.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе университета, результаты исследования уже внедрены в учебный процесс. Ожидается получение патента на полученное изобретение «Способ кормления личинок и молоди дальневосточного трепанга красными дрожжами, способ кормления личинок и молоди серого морского ежа красными дрожжами и способ производства кормовых дрожжей для их осуществления».

Основной практический результат, по мнению коллектива проекта, - формирование устойчивой кормовой базы для индустриального выращивания трепанга и ежа. Специалисты отмечают недостаток традиционного кормового ресурса на основе микроводорослей.

«Ситуация осложняется еще и тем, что в условиях сложившихся импортных ограничений из-за коронавируса получение импортного кормового материала из Китая стало практически невозможным», - обратили внимание в пресс-службе вуза.

Поэтому, по мнению ученых Дальрыбвтуза, наращивание отечественной кормовой базы по разработанным в университете методикам должно решить проблему дефицита кормов.

В вузе отметили, что морские дрожжи Rhodotorula benthica не требуют сложных приемов культивирования, являются непатогенным видом микроорганизмов, просты в использовании и имеют низкую себестоимость производства. Эти преимущества дают возможность региональным предприятиям марикультуры рассматривать полное замещение традиционной кормовой базы для личинок и молоди трепанга и ежа кормами из морских дрожжей, считают в Дальрыбвтузе.

Результаты проделанной работы опубликованы в различных научных изданиях, в том числе в зарубежных журналах, индексируемых базой Scopus.

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