23 июля 2020 года

Иглокожим готовят дрожжевой рацион

Дальрыбвтуз разрабатывает научное обоснование способа получения биомассы красных дрожжей. Их планируют использовать как замещающий корм для молоди трепанга и серого морского ежа.

При культивировании иглокожих качество кормления – важнейший фактор, влияющий на темпы роста и выживаемость личинок и молоди, обратили внимание в университете.

Традиционно основу естественного рациона личинок трепанга составляют одноклеточные планктонные микроводоросли (Dunaliella salina, Chaetoceros muelleri). Однако в искусственных условиях использование кормовой базы из микроводорослей сопряжено с рядом проблем. Это передающиеся с водорослями инфекции, относительно сложные технологические условия для воспроизводства качественной культуры, сезонность.

Поэтому в качестве заменителя традиционного корма рассматривают морские дрожжи Rhodotorula benthica: они не требуют сложных приемов культивирования, являются непатогенным видом микроорганизмов, просты в использовании и имеют низкую себестоимость производства.

«В отличие от традиционных хлебопекарных и пивных, красные дрожжи Rhodotorula benthica в своем составе имеют высокую концентрацию астаксантина и каротина, которые повышают иммунитет и выживаемость трепанга как на личиночных стадиях, так и после оседания», – рассказали Fishnews в пресс-службе Дальрыбвтуза.

Ожидается, что будет создана биотехнология культивирования дрожжей Rhodotorula benthica. Она станет основой для разработки кормов для использования в марикультуре. Кроме того, специалисты вуза подготовят методические рекомендации по культивированию Rhodotorula benthica. А также практические рекомендации по их использованию в качестве замещающей кормовой основы для выращивания личинок и молоди трепанга и ежа. Работы планируют завершить в конце ноября.

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