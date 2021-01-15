15 января 2021 года

Сахалинского рыбопромышленника обвиняют в даче взятки

На Сахалине завершили расследование уголовного дела о даче взятки сотруднику Погранслужбы. По версии правоохранителей, коммерсант добивался прекращения проверки и возврата изъятых 5 тонн икры и другой рыбопродукции.

Товар изъяли в сентябре на территории предприятия в поселке Ноглики, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СКР по Сахалинской области. По данным ведомства, коммерсант намеревался с помощью взятки продолжить свою деятельность - по переработке и продаже рыбопродукции.

Пограничник доложил руководству. Предпринимателя задержали при передаче 300 тыс. рублей. Следствие квалифицировало его действия как дачу взятки в крупном размере должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Дело направлено в суд.

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