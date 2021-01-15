15 января 2021 года

Студенты КГТУ посостязались в кулинарии и маркетинге

В Калининградском государственном техническом университете подвели итоги конкурса по разработке новых рыбных продуктов. Команда-победитель получила сертификат на 100 тыс. рублей и «путевку» на современный перерабатывающий завод.

Конкурс организовали КГТУ совместно с одной из крупных производственных компаний. С сентября по декабрь студентам кафедры технологии продуктов питания предстояло подготовить проекты. Участники проводили маркетинговые исследования, занимались рецептурами и отработкой технологических режимов, придумывали названия продуктов, разрабатывали дизайн упаковки, рассчитывали оборудование и себестоимость проекта.

На всех этапах конкурса были организованы совместные дегустации и тренинги. Там участники узнавали секреты - как сделать, чтобы продукт был вкусным, полезным, натуральным и при этом соответствовал требованиям к условиям хранения.

Конкурс проходил под контролем научно-преподавательского состава кафедры при участии кураторов-технологов от компании-производителя. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, победу одержала команда Rush’n’snacks в составе Эрика Токарева и Давида Мирзояна. Они представили свой проект чипсов из кальмара.

Победителям вручили сертификат на 100 тыс. рублей и предоставили возможность побывать на заводе компании в Мурманске. Самые креативные участники получили возможность стажироваться на одном из предприятий в Московской области.

В КГТУ отметили, что подобные конкурсы будут продолжаться в рамках заключенного договора о сотрудничестве.

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