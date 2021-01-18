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В этом году планируют начать расчистку Салгира - самой длинной реки Крыма. Фото из электронной энциклопедии «Вода России»

«Большая чистка» рек и озер продолжается

В рамках нацпроекта «Экология» в этом году расчистят 36 водных объектов, сообщает Минприроды. Запланированы работы на реках, озерах, водохранилищах в разных регионах.

Воды и деньги

Реализация федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» продолжается в 28 регионах, рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды. Мероприятия финансируются по линии Росводресурсов.

По данным министерства, сейчас работы ведутся в Республиках Крым, Удмуртия, Башкортостан, Северная Осетия. А также во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской, Новосибирской, Брянской, Ленинградской, Московской областях и Санкт-Петербурге. Часть этих мероприятий предполагается завершить до конца года.

«В текущем году планируется расчистить свыше 119 км водных объектов, что в результате улучшит экологические условия проживания вблизи рек, озер и прудов для 300 тыс. жителей страны. На мероприятия в федеральном бюджете предусмотрено более 1 млрд 156 млн рублей», - отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

География уборки расширится

В 2021 г. убирать донные отложения, древесный хлам и мусор начнут в 10 регионах страны, заявили в Минприроды. В Ленинградской области собираются восстановить часть уникального водного комплекса в музее-заповеднике Гатчина – озеро Черное, озеро Филькино и ручей Безымянный. А в закрытом городе Саров Нижегородской области необходимо расчистить свыше 6 км русла реки Сатис.

Ожидается, что больше чистых рек станет в Республике Крым. К начатым в прошлом году работам на реке Отуз и ручье Кизилташском добавится расчистка Салгира - самой длинной реки полуострова - и ее притока Славянки.

Еще в 7 субъектах предполагается разработать проектно-сметную документацию. Так, в плане есть Чудско-Псковское озеро - его надо избавить от мусора.

Кроме того, в этом году ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов собирается восстановить и улучшить экологическое состояние водохранилищ на площади примерно 4 тыс. га. Всего запланировано более 50 мероприятий по всей стране.

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