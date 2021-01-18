18 января 2021 года

От рыбаков потребуется меньше заявлений

Минсельхоз готовит изменения в порядок подачи заявления о выборе вида рыболовства на предстоящий год. Теперь в законе предусмотрено, что при решении работать в режиме только промышленного лова обращение подавать не потребуется.

Напомним, что договоры на долю квоты вылова в морских водах и долю международной квоты позволяют выбирать, в каком режиме рыболовства работать, - промышленного или прибрежного. Для расчета объемов «прибрежки» предусмотрен повышающий коэффициент. При этом предприятия ежегодно подают заявление о выборе вида рыболовства.

В октябре в федеральный закон внесли изменения, согласно которым при выборе только промышленного рыболовства заявление подавать не понадобится.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз и Росрыболовство готовят правовые акты в развитие изменений федерального закона.

Так, на портале regulation.gov.ru представлен проект нового порядка подачи заявления о выборе вида рыболовства. Он предусматривает, что направлять обращение потребуется только в случае выбора «прибрежки» либо и промышленного, и прибрежного рыболовства. Новый порядок должен приятий на смену действующему, утвержденному приказом Минсельхоза от 4 сентября 2017 г. № 458.

Также министерство опубликовало проект изменений в правила распределения квот по пользователям.

Исключение требования о подаче заявления при выборе только промышленного рыболовства должно избавить рыбаков от путаницы.

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