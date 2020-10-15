15 октября 2020 года

Закон о рыболовстве поправили

В закон о рыболовстве внесли изменения - по требованиям к регистрации предприятий-прибрежников, промыслу во внутренних водных объектах, заявкам о выборе вида рыболовства.

Поправки внесены федеральным законом от 15 октября 2020 г. № 331 , сообщает корреспондент Fishnews. С законодательной инициативой выступили депутаты Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий.

По рыболовным участкам

Для промышленного рыболовства во внутренних водных объектах договор на рыболовный участок потребуется только в том случае, если такой РЛУ на водоеме выделен и включен в региональный перечень.

По регистрации для прибрежников

Законодатели уточнили требования к регистрации пользователей, которые хотят заниматься прибрежным рыболовством. Если речь идет о работе во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономзоне, континентальном шельфе РФ, то подойдет регистрация в любом прибрежном регионе, к которому прилегают внутренние морские воды и (или) территориальное море РФ, включенные в соответствующий рыбохозяйственный бассейн.

Если это рыболовство в районах действия международных договоров, то предприятие может быть зарегистрировано в любом прибрежном субъекте Федерации, к территории которого прилегают внутренние морские воды и (или) территориальное море РФ.

О распределении квот

Предусмотрено, что квоты добычи во внутренних водных объектах уполномочены распределять не только региональные власти, но и федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства. Это нужно, чтобы уточнить ситуацию с катадромными и анадромными видами рыб, отмечалось в пояснительной записке к поправкам.

О заявках на вид рыболовства

Договоры на доли квот в морских водах и доли международной квоты позволяют выбирать, в каком режиме рыболовства работать в предстоящем году, - промышленного или прибрежного. При этом требуется ежегодно подавать заявку о выборе вида рыболовства.

По новым правилам, если пользователь собирается работать только в режиме промышленного рыболовства, заявление не понадобится.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews