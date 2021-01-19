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Астраханский государственный технический университет отметил 90 лет со дня образования. Фото пресс-службы АГТУ

АГТУ – кузница уникальных кадров

В октябре Астраханский государственный технический университет отметил 90 лет со дня образования. В аудиториях и кабинетах этого вуза начался карьерный путь тысяч и тысяч рыбаков, технологов, рыбоводов.

Астраханский технический институт рыбного хозяйства (АИРХ) был одним из трех опорных вузов системы подготовки кадров для рыбной отрасли, заложенных в 1930 г. по приказу Народного комиссариата внешней и внутренней торговли СССР. Переживавшая, как и другие сектора экономики, подъем и бурно развивавшаяся рыбная промышленность остро нуждалась в квалифицированных специалистах.

Уже в ноябре 1930 г. АИРХ, созданный на базе рыбопромышленного техникума, принял первый набор студентов – всего 78 человек. Помимо производства часть молодых специалистов шла в образование и науку, обеспечивая беспрерывный поток передачи знаний и навыков.

Кроме направлений промышленного рыболовства, технологии рыбных продуктов, ихтиологии и рыбоводства студенты АИРХ изучали экономику и организацию рыбного хозяйства – управленцев требовалось не меньше, чем инженеров и технологов. По всей стране строились рыбные порты, судоверфи, рыбоперерабатывающие и консервные заводы, сетевязальные фабрики – именно в эти годы закладывалась техническая база рыбного хозяйства.

С началом 1940-х гг. вуз, к тому времени переименованный в Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства (АТИРПиХ), не прекратил работу, хотя многие преподаватели и студенты ушли на фронт. Зато по окончании войны выпуск специалистов увеличился кратно – стране нужно было больше и больше рыбы. Наступали годы расцвета рыбной промышленности СССР, освоения океанического лова, массового строительства рыболовных судов и выхода в Мировой океан.

В этот период прошедшие учебу в Астрахани профессионалы были востребованы на всех основных рыбохозяйственных бассейнах – Азово-Черноморском, Северном, но в первую очередь Дальневосточном с его богатейшей сырьевой базой. Выпускников факультета промышленного рыболовства АТИРПиХ направляли и на Сахалин, и в Хабаровский край, и в главный рыбный цех страны – на Камчатку. Впоследствии многие из них руководили крупными предприятиями, оставив заметный след в истории рыбной промышленности.

В 1960-е гг. институт продолжал развиваться и менять структуру. Увеличилось количество кафедр и факультетов, открылись новые специальности, связанные с судостроением, добычей нефти и газа, энергетикой, транспортом. В 1994 г. АТИРПиХ был преобразован в Астраханский государственный технический университет, но не утерял своих связей с рыбной отраслью и сохранил ведомственное подчинение Федеральному агентству по рыболовству. За 90 лет вуз подготовил 65 тыс. специалистов, причем шестая часть из них – рыбаки и технологи, на деле подтвердив репутацию кузницы кадров для всей рыбной отрасли СССР, а затем и России.

Фотографии из истории Астраханского государственного технического университета предоставлены АГТУ.

О знаменитых выпускниках вуза читайте в полной версии статьи в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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