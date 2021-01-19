19 января 2021 года

На Кубани хотят стимулировать аквакультуру

Минсельхозу Краснодарского края поручено проработать меры финансовой поддержки для товарного рыбоводства. В прошлом году аквакультурные предприятия региона произвели 21 тыс. тонн продукции.

Задачу региональному министерству сельского хозяйства поставил вице-губернатор Андрей Коробка, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Аквафермерство перспективно, у небольших аквахозяйств есть все шансы перерасти в крупные предприятия и со временем обеспечивать продукцией не только местных жителей, но и заниматься экспортными поставками», – подчеркнул Андрей Коробка.

По его словам, в 2020 г. производство товарной рыбы сохранилось на уровне предыдущего года, превысив 21 тыс. тонн. В основном в крае разводят карпа, толстолобика, белого амура. Общий объем их производства – 20,4 тыс. тонн.

В пресс-службе отметили, что высокие результаты достигнуты по продукции премиум- класса – форели, осетровым рыбам, мидиям и устрицам. Кроме того, на Кубани активно развивается выращивание австралийского рака. За год его объем производства составил 7 тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews