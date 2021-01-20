20 января 2021 года

КМНС Ямала смогут добыть больше рыбы

В Ямало-Ненецком автономном округе представителям коренных малочисленных народов за этот год разрешено выловить 1135 тонн сиговых видов рыб. Это в 6,3 раза больше лимитов 2020 г. Объемы определены для чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди.

В отношении «черной» рыбы – щуки, налима, язя и других видов – гражданам предоставляется тот объем, что указан ими в заявках.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального департамента АПК, в 2021 г. квоты предоставлены 1674 заявителям из числа коренных малочисленных народов Севера и их общин. В среднем на одного человека придется в общей сложности более 2,5 тонны «белой» и «черной» рыбы.

Получение такой квоты дает право представителям КМНС добывать сиговых свободно и бесплатно – с соблюдением правил рыболовства.

«Уже открыт прием заявок на традиционное рыболовство в 2022 году, который продлится до 1 сентября текущего года. Желающим получить возможность легально осуществлять вылов рыбы необходимо подать заявку. Это можно сделать при личном обращении в департамент АПК, через отделы по делам коренных малочисленных народов Севера в муниципалитетах округа, а также через портал государственных услуг», – обратила внимание заместитель директора департамента Любовь Охман.

Подобную инструкцию по подаче электронной заявки, а также «бумажную» форму документа и образец его заполнения можно найти и скачать на сайте департамента.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews