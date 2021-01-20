20 января 2021 года

Коронавирус ударил по доходам рыбопромышленников США

Национальное управление океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов (NOAA) опубликовало доклад о состоянии рыбного хозяйства страны. Документ показывает разрушительное воздействие пандемии на отрасль в первые семь месяцев 2020 г.

Несчастье не обошло рыбаков ни одного штата: их доходы с марта 2020 г. значительно уменьшились, отмечает портал Seafood Source. По его данным, хуже всего пришлось гавайцам – там снижение достигло 42%. На юго-востоке США спад составил 29%.

Одна из главных причин потерь – сокращение спроса со стороны ресторанов, сообщает корреспондент Fishnews. Ограничения на прием пищи в закрытых помещениях были введены по всей Америке, а также в странах, импортирующих рыбу и морепродукты из Соединенных Штатов.

Согласно отчету NOAA, выручка от продажи таких дорогостоящих продуктов, как тунец, лосось и лобстер упала на 30-80%. Однако пострадали не только премиальные сегменты.

Несмотря на то, что ранее специалисты отмечали рост продаж замороженных и консервированных рыбы и морепродуктов, это в целом не сильно повлияло на падение спроса, пишет Seafood Source. До пандемии 70% потребления этих товаров приходилось именно на рестораны.

Пандемия ударила и по американской аквакультуре. В первом квартале 26% предприятий заявили, что понесли потери, превышающие 100 тыс. долларов. Ко второму кварталу число пострадавших финансово рыбоводов увеличилось до 39%.

После этого 45% аквафермеров заявили, что у них хватит средств только на три месяца. Еще 22% рыбоводов рассказали, что могут протянуть всего месяц.

Рекреационное рыболовство также ощутило на себе всю тяжесть кризиса, вызванного COVID-19. По подсчетам специалистов NOAA, в марте-апреле доходы компаний, организующих рыбалку, на юго-востоке страны упали на 72% по сравнению со средним показателем за три года. В следующие несколько месяцев доходы значительно выросли, но на Гавайях и Аляске такого оживления не наблюдалось.

Нынешний документ – продолжение апрельского отчета о влиянии коронавируса на регионы, который NOAA подготовило в апреле 2020 г.

Напомним, в прошлом году рыбному хозяйству Соединенных Штатов выделили 300 млн долларов в качестве поддержки в период пандемии. В декабре Конгресс США одобрил дополнительную финансовую помощь для отрасли – аналогичную сумму.

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