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Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Юрий Трутнев поручил изучить местную переработку

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал ведомствам поручения в связи с ограничениями поставок рыбопродукции в Китай. Упор предложено делать на переработку уловов внутри страны.

Зампред правительства – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору доложить о результатах реализации программы по предоставлению квот на инвестиционные цели, в рамках которой строятся промысловые суда и береговые заводы. Также ведомства должны проработать вопрос по увеличению объемов переработки дальневосточными предприятиями в ситуации ограничения экспорта рыбной продукции со стороны КНР, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

«Рыбохозяйственный комплекс является для Дальнего Востока важнейшей отраслью экономики: 65% добычи водных биологических ресурсов страны приходятся на Дальний Восток, а, если взять во внимание Арктику, которая тоже относится к ведению Минвостокразвития России, то это уже 82%. Эффективной мерой поддержки отрасли стал механизм инвестиционных квот. В рамках данного механизма на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых 9 уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. В перспективе мы должны полностью уйти от продажи сырья и перерабатывать рыбную продукцию на территории нашей страны, на нашем Дальнем Востоке», – цитирует пресс-служба полпредства Юрия Трутнева.

Также Росрыболовству поручено доложить об имеющихся в портовых городах Дальневосточного округа свободных холодильных мощностях. Федеральное агентство должно сообщить о мерах безопасности для недопущения распространения коронавируса и мероприятиях по восстановлению беспрепятственных поставок рыбной продукции в КНР.

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