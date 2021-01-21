21 января 2021 года

ЦСМС подсчитал пользователей электронного промыслового журнала

В рабочем режиме электронный промысловый журнал используют капитаны 155 рыбацких судов. В правила передачи данных в отраслевую систему мониторинга подготовлены изменения о переходе на электронные суточные донесения.

За минувший год российские рыбаки подали 2,7 тыс. судовых суточных донесений (ССД) в электронном виде. В «боевом» режиме электронный промысловый журнал используют капитаны 155 судов, рассказали в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Наиболее активно электронные ССД передавали рыбаки Дальнего Востока — на их долю пришлось свыше 1,5 тыс. донесений. Пользователи Северного бассейна передали через электронный промысловый журнал более 900 ССД.

Как отметил врио начальника ЦСМС Максим Третьяков, в 2020 г. Центр провел большую работу по расширению использования электронного промыслового журнала для передачи судовых донесений.

«Мы неоднократно встречались с рыбаками по видеосвязи, разъясняли положения 721-го приказа, проводили тестирование ЭПЖ и, наконец, выпустили обновление программного комплекса, в котором учли все рациональные предложения и замечания рыбаков. Эта работа принесла свои плоды, мы видим, что все больше и больше рыбаков начинают передавать ССД в электронном виде, понимая преимущества такого подхода», — отметил руководитель ЦСМС.

Переход на электронные ССД планируется закрепить в приказе Минсельхоза от 26 декабря 2019 г. № 721 «О порядке передачи данных в Отраслевую систему мониторинга». Соответствующие изменения в приказ уже подготовлены.

Подача донесений через ЭПЖ упрощает сам процесс, в отличие от Ш-формата сокращает время на подготовку отчетности и исключает ошибки, напомнили о преимуществах в Центре.

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