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Изменения в части времени подачи отчетности особенно актуальны для Дальнего Востока

Правила передачи данных в ОСМ скорректируют

ЦСМС совместно с рыбопромышленниками готовит изменения в порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга. В частности, учет всех операций будет осуществляться по судовому времени, а не по UTC.

Напомним, новый порядок передачи данных в ОСМ утвержден приказом Минсельхоза от 26 декабря 2019 г. № 721. Документ вступил в силу с 6 мая. Сейчас готовится проект приказа министерства о внесении в порядок изменений.

«Основная поправка, которую необходимо внести, возникла уже в переходный период между принятием 721-го приказа и его вступлением в силу. Это очень важный момент: пока порядок передачи данных предусматривает учет всех операций по Всемирному координированному времени (UTC), общественность сильно возмутилась. В итоге было решено вернуться к отчетности по судовому времени», – рассказал Fishnews начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин.

Он заметил: пока приказ готовился (в течение нескольких лет), в отрасли знали про отчетность по UTC и ЦСМС неоднократно поднимал этот вопрос на встречах с рыбаками. «Но все молчали ровно до того момента, когда порядок был принят – выяснилось, что норма не устраивает Дальневосточный бассейн», - обратил внимание глава Центра.

По его словам, другие изменения носят скорее технический характер, они связаны с Ш-форматом подачи судовых суточных донесений. Предложения по корректировке выработаны совместно с рыбаками по итогам применения порядка в мае. Например, обнаружилось, что в некоторых разделах единицы измерения рыбопродукции не совпадают – их везде определят как тонны.

Артем Вилкин также напомнил, что на ноябрьском заседании ДВНПС утвердили предложение оставить исключительно электронный порядок подачи ССД в Дальневосточном бассейне. На сегодняшний день уже 118 судов подают ССД только через электронный промысловый журнал и никаких ошибок за два месяца действия нового порядка не возникло, подчеркнул собеседник Fishnews.

«Все-таки Ш-формат достаточно сложный, при кодировании, заполнении позиций легко ошибиться – в числе, пробеле, слеше и так далее. Поэтому мы считаем, что переход исключительно на электронные ССД решит много вопросов, связанных с некорректной подачей судовых суточных донесений и техническими ошибками, которые допускаются на борту. Это изменение тоже вошло в проект приказа», – сообщил Артем Вилкин.

Он уверен: если все рыбаки перейдут на отчетность через ЭПЖ, количество ошибок снизится до минимума. «Дело не в приказе, не в нормативных документах, а в Ш-формате, в трудности каждодневного ведения этого шифровального порядка, который вызывает массу вопросов», – заявил начальник ЦСМС.

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