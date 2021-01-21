21 января 2021 года

КНР пополнил список «ковидных» морепродуктов

Китай приостановил действие разрешений на импорт еще у двух зарубежных производителей гидробионтов. COVID-19 нашли в партиях краба из Чили и рыбы-сабли из Индонезии.

Главное таможенное управление КНР заявило, что ограничения вводятся на неделю. Как пишет китайское издание Global Times, положительную пробу выявили в партии королевского краба чилийской компании Sociedad Pesquera Reymar y Compania Limitada и партии волосохвоста (рыбы-сабли) индонезийской PT.Cita Karya Agung.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к 14 января Китай уже приостановил импорт замороженных продуктов со 124 иностранных предприятий из 21 страны. При этом 107 компаний пошли на эти ограничения добровольно после выявления заболевания у сотрудников, отметил официальный представитель Главного таможенного управления Ли Куйвэнь.

Он рассказал о решении ужесточить проверки всех поступающих в КНР замороженных продуктов питания. По словам Ли Куйвэня, к 13 января тестирование на коронавирус прошли около 1,3 млн партий таких товаров, 47 проб оказались положительными.

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