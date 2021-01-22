Новости
Самка серого кита с детенышем у побережья Сахалина

Ученые подготовили планы спасения китов

В Минприроды представили проекты стратегий сохранения охотоморских популяций гренландского и серого китов. Предусмотрены совершенствование законодательства, создание новых ООПТ, просветительская деятельность.

Животные нуждаются в защите

Стратегии представили на специальном совещании экспертов по сохранению и восстановлению китообразных. Напомним, охотоморские популяции серого и гренландского китов внесены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, требующих первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды, к самым негативным факторам и угрозам для этих китов относятся опасные климатические явления, орудия промысла, суда, гидротехнические сооружения, загрязнение морской среды. А также морское строительство, добыча углеводородов и опасность разливов нефти, индустриальный подводный шум. Кроме того, существуют свидетельства попыток отстрела китов ради развлечения, отметили в министерстве.

Гренландский кит

Проект Стратегии сохранения охотоморской популяции гренландского кита в РФ до 2030 г. представила научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Ольга Шпак. Она рассказала, что охотоморская популяция гренландского кита Balaena mysticetus – самая малочисленная и, возможно, единственная полностью изолированная (географически и генетически) популяция вида. Общая численность взрослых особей составляет менее 250 животных. Круглогодично эти киты обитают в водах Охотского моря, не покидая внутренние воды РФ. Вид – типичный представитель арктических вод, один из важнейших индикаторов состояния хрупких экосистем Арктики.

Стратегия предусматривает разработку и внедрение эффективных мер, снижающих неблагоприятное влияние от деятельности человека как на самих китов, так и на места их обитания. При этом основное внимание планируется уделить району летнего нагула основной части популяции – материковым заливам и проливам западной части Охотского моря.

Серый кит

Проект Стратегии сохранения охотоморской популяции серого кита в РФ представил ведущий научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Александр Бурдин. По его словам, особого внимания требует район нагула у северо-восточного (охотоморского) побережья Сахалина. Эта акватория жизненно важна для устойчивого существования популяции.

Как отметили в Минприроды, сейчас расчетное количество серых китов, которые кормятся у Сахалина летом и осенью, составляет порядка 240 особей. Численность репродуктивных самок оценивалась в 2016 г. в 51-70 животных. Ежегодно на Сахалине появляется от 2 до 22 детенышей.

По мнению экспертов, принципиально важно провести анализ существующих в России охраняемых акваторий, которые достоверно или предположительно могут являться местами обитания серых китов. Например, известно, что они встречаются в заказнике «Восточный» или вблизи него, в Поронайском государственном природном заповеднике на Сахалине и в Кроноцком заповеднике на востоке Камчатки.

Законом и знаниями

Эксперты сошлись во мнении, что меры должны быть направлены на стабилизацию численности, исследование морфологического и генетического разнообразия популяций китов и популяционной динамики. Планируется сохранить ключевые местообитания китов и создать в них ООПТ с ограничением хозяйственной деятельности, совершенствовать природоохранное законодательство, методическую базу. Также предполагается лучше информировать хозяйствующие субъекты и местное население, вовлекать их в программы по изучению и сохранению китов, популяризировать знания о китообразных в СМИ.

Предусмотрена активная работа по развитию сотрудничества с Международным союзом охраны природы (МСОП), Научным комитетом Международной китобойной комиссии, Арктическим советом (Программа CAFF) и ведущими иностранными профильными лабораториями. Партнерами по реализации стратегий должны стать научные организации, ООПТ, органы законодательной и исполнительной власти, защитники природы и коммерческие компании.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчаткасахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей СЁМКИН

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток»

Алексей СЁМКИН

«Альфа Лаваль» всегда готов протянуть руку помощи

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Продвижение российской рыбы должно стать государственным приоритетом

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Строительство судов в России: трудно, долго, дорого. Но возможно

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Стратегия по палтусам – это серьезное движение вперед

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Все материалы

Крупным планом

Консультанты магазина «Антея» всегда рады помочь, рассказать людям о товаре

Дальневосточные рыбаки напрямую выходят на потребителя

Астраханский государственный технический университет отметил 90 лет со дня образования. Фото пресс-службы АГТУ

АГТУ – кузница уникальных кадров

В 2020 г. работу рыбной отрасли осложнила пандемия коронавируса и другие проблемы

Пандемия и другие вызовы

С первых дней работы на промысле новые траулеры-сейнеры РК им. Ленина доказали: силы и средства, которые вкладываются в строительство флота, не напрасны

Инвестиции в настоящее

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.