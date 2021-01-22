22 января 2021 года

Ученые подготовили планы спасения китов

В Минприроды представили проекты стратегий сохранения охотоморских популяций гренландского и серого китов. Предусмотрены совершенствование законодательства, создание новых ООПТ, просветительская деятельность.

Животные нуждаются в защите

Стратегии представили на специальном совещании экспертов по сохранению и восстановлению китообразных. Напомним, охотоморские популяции серого и гренландского китов внесены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, требующих первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды, к самым негативным факторам и угрозам для этих китов относятся опасные климатические явления, орудия промысла, суда, гидротехнические сооружения, загрязнение морской среды. А также морское строительство, добыча углеводородов и опасность разливов нефти, индустриальный подводный шум. Кроме того, существуют свидетельства попыток отстрела китов ради развлечения, отметили в министерстве.

Гренландский кит

Проект Стратегии сохранения охотоморской популяции гренландского кита в РФ до 2030 г. представила научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Ольга Шпак. Она рассказала, что охотоморская популяция гренландского кита Balaena mysticetus – самая малочисленная и, возможно, единственная полностью изолированная (географически и генетически) популяция вида. Общая численность взрослых особей составляет менее 250 животных. Круглогодично эти киты обитают в водах Охотского моря, не покидая внутренние воды РФ. Вид – типичный представитель арктических вод, один из важнейших индикаторов состояния хрупких экосистем Арктики.

Стратегия предусматривает разработку и внедрение эффективных мер, снижающих неблагоприятное влияние от деятельности человека как на самих китов, так и на места их обитания. При этом основное внимание планируется уделить району летнего нагула основной части популяции – материковым заливам и проливам западной части Охотского моря.

Серый кит

Проект Стратегии сохранения охотоморской популяции серого кита в РФ представил ведущий научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Александр Бурдин. По его словам, особого внимания требует район нагула у северо-восточного (охотоморского) побережья Сахалина. Эта акватория жизненно важна для устойчивого существования популяции.

Как отметили в Минприроды, сейчас расчетное количество серых китов, которые кормятся у Сахалина летом и осенью, составляет порядка 240 особей. Численность репродуктивных самок оценивалась в 2016 г. в 51-70 животных. Ежегодно на Сахалине появляется от 2 до 22 детенышей.

По мнению экспертов, принципиально важно провести анализ существующих в России охраняемых акваторий, которые достоверно или предположительно могут являться местами обитания серых китов. Например, известно, что они встречаются в заказнике «Восточный» или вблизи него, в Поронайском государственном природном заповеднике на Сахалине и в Кроноцком заповеднике на востоке Камчатки.

Законом и знаниями

Эксперты сошлись во мнении, что меры должны быть направлены на стабилизацию численности, исследование морфологического и генетического разнообразия популяций китов и популяционной динамики. Планируется сохранить ключевые местообитания китов и создать в них ООПТ с ограничением хозяйственной деятельности, совершенствовать природоохранное законодательство, методическую базу. Также предполагается лучше информировать хозяйствующие субъекты и местное население, вовлекать их в программы по изучению и сохранению китов, популяризировать знания о китообразных в СМИ.

Предусмотрена активная работа по развитию сотрудничества с Международным союзом охраны природы (МСОП), Научным комитетом Международной китобойной комиссии, Арктическим советом (Программа CAFF) и ведущими иностранными профильными лабораториями. Партнерами по реализации стратегий должны стать научные организации, ООПТ, органы законодательной и исполнительной власти, защитники природы и коммерческие компании.

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