28 июля 2020 года

Две популяции китов будут на особом счету

Минприроды включило охотоморские популяции серых и гренландских китов в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, требующих первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции.

Список относится к федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма», который, в свою очередь, входит в состав нацпроекта «Экология».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды, будут разработаны требования к коммерческой деятельности в особо важных местах обитания охотоморских популяций серого и гренландского китов. Также планируется принять стратегии сохранения и программы мониторинга этих животных.

«Мероприятия по мониторингу и обеспечению сохранения ключевых мест обитания китов будут осуществляться при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках инициативы Минприроды России «Бизнес и биоразнообразие», – отметили в министерстве.

Охотоморские популяции серого и гренландского китов занесены в Красную книгу РФ с первым природоохранным статусом.

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